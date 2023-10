Aufgepasst Echte Marken­schnäppchen ergattern: Vintage Kilo Sale kommt nach Klagenfurt Klagenfurt - Highlight für alle Schnäppchenjäger! Am 24. und 25. September 2022 kommt der "BeThrifty" Vintage Kilo Sale nach Klagenfurt. Dort könnt ihr Second-Hand-Mode zum Kilopreis ergattern. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (101 Wörter) #GOODNews © Dieter Kulmer Photography

Vintage-Liebhaber können sich das Wochenende vom 24. auf den 25. September 2022 schon mal rot im Kalender markieren! An diesen beiden Tagen geht der “BeThrifty” Vintage Kilo Sale in der Messehalle 5 in Klagenfurt über die Bühne. Jeweils von 10.30 bis 18 Uhr könnt ihr euch Second-Hand-Mode zum Kilopreis sichern.

Marken zu Schnäppchenpreisen

Richtig gelesen: Bei der Pop-Up-Aktion kaufst du nach Gewicht. Pro Kilo Kleidung werden 45 Euro verlangt, welche sich aus den eingesetzten Ressourcen berechnen. Zu entdecken gibt es dort unter anderem Kleidungsstücke von Nike, Adidas, Reebok, Lacoste oder Ralph Lauren. Tickets für das Event in Klagenfurt sind bereits erhältlich.