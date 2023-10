Nach zwei Jahren Pause Das Kirchbacher Apfel­fest feiert sein Comeback Kirchbach - Am 2. Oktober 2022 dreht sich in Kirchbach alles um den Apfel. Nach einer zweijährigen Pause lädt die Gemeinde endlich wieder zum traditionellen Apfelfest. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (74 Wörter) #GOODNews © Marktgemeinde Kirchbach

Endlich ist es wieder so weit: Am Sonntag, dem 2. Oktober 2022, lädt die Gemeinde Kirchtag zum traditionellen Apfelfest! Vielfältige Programmhighlights warten auf die Besucherinnen und Besucher, darunter eine Ausstellung über die heimischen Apfelsorten, ein Gewinnspiel und ein Apfelfestfrühschoppen. Am Nachmittag spielen außerdem die Reisacher Dorfmusikanten auf und sorgen für beste Unterhaltung. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Aufgetischt werden köstliche Apfelgerichte und frischer Apfelsaft aus der Region.