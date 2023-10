Kollision mit Auto Moped­lenker (16) wurde über Motor­haube geschleudert Schiefling am See - Bei einem Verkehrsunfall auf der Keutschacher Landesstraße wurde am Dienstag, dem 20. September 2022, ein 16-jähriger Mopedlenker über die Motorhaube eines Autos geschleudert. Der Bursche musste nach der Erstversorgung ins LKH Villach eingeliefert werden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (85 Wörter) SYMBOLFOTO © Ivona Gavran

Am späten Dienstagnachmittag bog ein 23-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk-Villach Land von der Kirchenstraße in Schiefling am See nach links auf die L 97 Keutschacher Landesstraße ab. Dabei dürfte er einen herannahenden 16-jährigen Mopedlenker aus der Gemeinde Velden übersehen haben.

Über Motorhaube geschleudert

Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wobei der 16-Jährige über die Motorhaube des Autos auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Dabei wurde er unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das LKH Villach eingeliefert. Der Autofahrer blieb unverletzt.