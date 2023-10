Ende Oktober Neuer Together Point eröffnet in Feldkirchen Feldkirchen in Kärnten - Ende Oktober eröffnet in Feldkirchen der 13. Together Point Kärntens! Auf 800 Quadratmetern wird es neben den gewohnten Foodsharing- und Second-Hand-Aktivitäten auch Angebote zum Werken, Handarbeiten und Basteln geben. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (96 Wörter) #GOODNews SYMBOLFOTO © Petschnig

In der 10.-Oktoberstraße 1 in Feldkirchen eröffnet Ende Oktober ein neuer Together Point! Auf rund 800 Quadratmetern wird es neben den üblichen Foodsharing- und Second-Hand-Angeboten auch viel zum Selbermachen geben. Sprich: alles zum Werken, Handarbeiten und Basteln.

Spende ein bisschen Zeit für den Together Verein

Vor der Eröffnung wollen die Freiwilligen den Menschen in und rund um Feldkirchen die Philosophie des Together Vereins näherbringen und sie so zum Mitmachen animieren. Dazu werden Informationsabende in Feldkirchen und Viktring veranstaltet. “Alle, die am Konzept unserer Together Points interessiert sind, sind herzlich willkommen”, so die Vereinsmitglieder.

Details zu den Infoabenden Dienstag, 27. September, 18 Uhr – 10.-Oktoberstraße 1, Feldkirchen

Mittwoch, 28. September, 18 Uhr – Ferdinand Wedenigstraße 4, 9073 Viktring