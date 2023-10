Kommendes Wochenende

Neun LAC-ler bei Bahn­meisterschaften in Klagenfurt am Start

Klagenfurt - Am kommenden Wochenende findet in Klagenfurt die letzte Bahnmeisterschaft der Saison statt. Der LAC hat mit neun „Oldies“ so viele wie noch nie bei einer Mastersmeisterschaft am Start.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (68 Wörter)