Ermittlungen laufen Streit in Flüchtlings­heim: Jugend­liche schlugen mit Stangen auf 16-Jährigen ein Klagenfurt-Land - In einem Flüchtlingsheim für unbegleitete Minderjährige eskalierte am Dienstagabend die Situation. Drei Jugendliche schlugen mit Holzstangen auf einen 16-Jährigen ein. Es war nicht der erste Fall dieser Art. von Anja Mandler

Am Dienstagabend schlugen drei syrische Staatsangehörige (ein 15-Jähriger und zwei 16-Jährige) in einer Unterkunft für unbegleitete Minderjährige, mit Holzstangen auf einen 16-jährigen afghanischen Staatsangehörigen ein. Die genauen Hintergründe waren zunächst unbekannt.

Nicht der erste Vorfall dieser Art

Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass der 16-jährige Afghane bereits am Vortag von sechs syrischen Staatangehörigen (im Alter von 13 bis 17 Jahren) in der gleichen Unterkunft mit Holzstangen attackiert wurde. An dieser Tat waren ebenfalls die drei bereits oben genannten Jugendlichen beteiligt. Der 16-Jährige wurde bei beiden tätlichen Angriffen verletzt und im UKH Klagenfurt ambulant behandelt.

Angreifer wurden in andere Unterkünfte gebracht

Gegen drei der Angreifer wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen. Diese wurden in andere Unterkünfte nach Klagenfurt und Villach gebracht. Der Grund der beiden Attacken ist derzeit noch nicht bekannt und ist Teil der Ermittlungen. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die Tatverdächtigen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt werden.