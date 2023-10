In Baumarkt Anzeige: Dieb verletzt Laden­detektiv bei Fluchtversuch Seiersberg - Ein 29-Jähriger wollte Dienstagnachmittag, 20. September 2022, in einem Baumarkt Waren stehlen. Als er von einem Ladendetektiv angehalten wurde, wehrte er sich und verletzte den Detektiv. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (138 Wörter) © 5min.at

Versuchter Diebstahl in Baumarkt: Ein 29-jähriger in Polen lebender Ukrainer wollte vier Umwälzpumpen im Wert von rund 550 Euro klauen und verstaute diese in seinen Rucksack. An der Kasse beglich er lediglich den Preis für ein Paar Arbeitshandschuhe.

Ladendetektiv verletzt

Als der Verdächtige nach der Kasse von einem 46-jährigen Ladendetektiv auf die unbezahlten Waren angesprochen wurde, stieß er diesen zu Boden, streifte den Rucksack ab und ergriff zu Fuß die Flucht. Der Ladendetektiv wurde durch den Sturz leicht verletzt, konnte jedoch die Verfolgung des Verdächtigen aufnehmen und diesen nach wenigen hundert Metern einholen und anhalten. Eine hinzugerufene Polizeistreife nahm den Verdächtigen vorübergehend fest und übernahm die Ermittlungen. Der Verdächtige zeigte sich zum Ladendiebstahl geständig, bestritt jedoch die Tätlichkeiten gegenüber dem Ladendetektiv. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.