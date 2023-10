Die Helden von morgen

Feuerwehr­jugend zeigte, was sie drauf hat

Althofen - Bei der Wissensüberprüfung der Feuerwehrjugend am vergangenen Wochenende in Pisweg bewiesen 13 Jugendliche ihr Können und Fachwissen rund um das Thema Feuerwehr & Co.

