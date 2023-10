Bei Bezirksversammlung

Anrainer über "Auwiesen­problem": "Wir finden ganze Tier­kadaver dort"

Graz - Am Dienstagabend fand eine gut besuchte Bezirksversammlung in Liebenau statt. Die anwesende Bevölkerung – größtenteils betroffene und leidgeplagte Anrainer – berichteten über schockierende Erlebnisse vor Ort, heißt es in der Presseaussendung der FPÖ. Die Anrainer sollen bei der Auwiesen auch immer wieder ganze Tierkadaver finden.

von Redaktion 1 Minute Lesezeit (238 Wörter)