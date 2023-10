Um Zeichen zu setzen Für Gleich­stellung im Sport: Das "Gender Trainee­programm 2023" Graz - Mit dem "Gender Traineeprogramm 2023" des Bundes für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport (BMKÖS) wird ein starkes Zeichen gesetzt, um jungen Frauen im Sport eine Perspektive zu geben und sie nachhaltig im Sport zu positionieren. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (224 Wörter) © pixabay.com/users/5132824

Seit 2021 existiert dieses Angebot und die ersten Trainees stehen bereits voll in dem österreichweit nutzbaren Ausbildungsprogramm. Das vier Jahre dauernde Traineeprogramm wird nun zum dritten Mal ausgeschrieben und im April 2023 werden die ersten Absolvent:innen im Einsatz sein. Dieses einzigartige “training on und off the job”- Programm ist eine gemeinsame Initiative von Bund und Ländern in Richtung Gleichstellung im Sport.

Ausbildungsschienen: Die bundesweite und öffentliche Ausschreibung der 3 möglichen Ausbildungdungsschienen: Sportwissenschafterin mit staatl. Trainerausbildung (A) Sportmanagement (B) und Sportwissenschafterin/Talentecoach (C)

Ausbildungskosten

Die Ausbildungskosten werden über das Bundesministerium für Kunst, Kultur, Öffentlicher Dienst und Sport im Rahmen von Fördervereinbarungen mit den durch BMBWF und BMKÖS 8 anerkannten Nachwuchskompetenzzentren (in jedem Bundesland eines – ohne Wien) sowie den Spezialeinrichtungen Winter (Stams, Schladming, Saalfelden, Nordisches Ausbildungszentrum Eisenerz, Bad Hofgastein) und Sommer (ÖLSZ Südstadt) sowie Institutionen der dualen Karriere (VÖN und KADA) sichergestellt. Das Traineeprogramm wird durch ein Ausbildungsprogramm (webinare und Präsenzveranstaltungen) und regelmäßige Events durch das Bundesministerium Kunst, Kultur, Öffentlicher Dienst und Sport begleitet.

Ausbildungsstart

Der dritte Ausbildungsjahrgang soll ab 1. April 2023 starten. Über 4 Jahre folgen dann jedes Jahr weitere 16 Trainees. Für 2022 und die Folgejahre sollen jeweils 16 junge Frauen aufgenommen und dann 4 Jahre ausgebildet werden. Insgesamt sollen über 60 junge Frauen das Traineeprogramm absolvieren. Ziel ist eine Positionierung im Sport. Die öffentliche Ausschreibung endet mit 30. November 2022, das Auswahlverfahren findet im Jänner 2023 statt. Die konkreten Anforderungsprofile für das Gender Traineeprogramm 2023 findest du unter Traineeprogramm.