Für Kinder der Caritas Lerncafés Spitze: Infineon verschenkte Turn­sackerl und Schul­material an Kinder Villach/Spittal - Der Schulbeginn stellt für viele Familien eine große Herausforderung dar, heuer ist dies besonders spürbar. Um für das neue Schuljahr gut gerüstet zu sein, hat Infineon Austria an rund 130 Kinder und Jugendliche der Caritas Lerncafés in Villach, Spittal/Drau und Graz „Infineon Chipstüten“ – Turnbeutel im Chipdesign gefüllt mit Lernmaterialien – verteilt. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (261 Wörter) #GOODNews Die Infineon-Chipstüten sind mit Schulmaterial gefüllt und können als Turnsackerl genutzt werden. © Infineon Austria

Oliver Heinrich, Finanzvorstand von Infineon Austria und Stefan Rohringer, Leiter des Infineon Entwicklungszentrums Graz, verteilten die „Chipstüten“ persönlich an die Schüler*innen in Villach und Graz. „Wir unterstützen die Caritas Lerncafés seit drei Jahren und sind jedes Jahr von den Lernerfolgen und vor allem von der Freude der Schüler*innen begeistert. Wir wünschen allen einen tollen Schulstart!“, so Oliver Heinrich. „Infineon hat die Kooperation im letzten Jahr auf die Steiermark ausgeweitet. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit, auch, weil sich einige unserer Mitarbeiter im neuen Schuljahr als Lernhelfer im Lerncafé Graz-Lend engagieren werden“, schließt sich Stefan Rohringer mit den besten Wünschen für den Schulbeginn an.

Lernen für die Zukunft

Die Kinder machen Hausaufgaben und bereiten sich mit Unterstützung ihrer Lernhelfer*innen auf Prüfungen und Tests vor. So wird in den Wänden der Caritas Lerncafés der Grundpfeiler für den zukünftigen Bildungsweg gesetzt. Gerade sozial benachteiligte Kinder profitieren von dem kostenlosen Angebot. Im Fokus stehen gleiche Bildungschancen für alle, unabhängig von Herkunft oder sozialem Hintergrund. Und das mit großem Erfolg: rund 99 Prozent aller Schüler*innen in Kärnten und der Steiermark, die die Lerncafés besuchen, haben das letzte Schuljahr positiv abgeschlossen.

78.000 Euro für die Caritas Lerncafés

Seit 2020 setzt sich Infineon Austria mit dem Infineon Bildungfond für die Chancengleichheit benachteiligter Kinder ein. Mit insgesamt 78.000 Euro im Jahr 2022 werden rund 130 Kinder und Jugendliche in den Caritas Lerncafés in Villach, Spittal/Drau und Graz auf ihrem Bildungsweg unterstützt.