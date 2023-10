Qualität und Regionalität

Alle Jahre wieder: Kulinar­ische Nächte in Bad Klein­kirchheim

Bad Kleinkirchheim - Jedes Jahr um diese Zeit erlebt man in Bad Kleinkirchheim eine Reise von Hotel-Restaurant zu Hotel–Restaurant mit Musik und kulinarischen Highlights. Die “Kulinarische Reise” ist der Auftakt zu den “Kulinarischen Nächten”, bei denen in Gourmetküchen in und rund um Bad Kleinkirchheim an vier Wochenenden bis einschließlich 8. Oktober Menüs serviert werden.

von Alina Gursch 3 Minuten Lesezeit (382 Wörter)