Schnell einen Termin buchen Die Sommer­kollektion muss raus: 30 Bräute haben die Chance auf ein Kleid ab 299 Euro Villach - Der Sommer ist vorbei und auch die alte Kollektion im Brautatelier Silvia muss weichen: Deshalb werden nun die letzten Kleider der Sommerkollektion ab 299 Euro verkauft. Doch ihr müsst schnell sein, es sind nur noch wenige Stücke übrig. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (300 Wörter) Was dich erwartet? Ein herzliches Team, eine stimmungsvolle Atmosphäre mit Traumbelichtung zur Anprobe und ein Glaserl Prosecco für dich und deine Begleiter. © 5min.at

Im Brautatelier von Silvia Hasberger tut sich was: Gerade erst neu eröffnet und schon wird die neue Herbstkollektion geliefert. “Es sind wieder wunderschöne Stücke dabei! Das bedeutet aber auch, dass die Kleider der Sommerkollektion rausmüssen und deshalb gibt es für die ersten 30 Bräute, die einen Termin ausmachen, noch die Chance auf ein hochwertiges Brautkleid ab 299 Euro – und das teuerste kostet trotzdem nur unglaubliche 499 Euro”, verrät uns die Brautmodeexpertin. Silvias Brautatelier findet ihr übrigens in der Maria-Gailer-Straße 38 in Villach.

Farben in allen Formen und Größen

In den nächsten Wochen ist also das Motto: Die “alten”, aber natürlich trotzdem wunderschönen Kleider der Sommerkollektion müssen Platz für die neue Herbstkollektion schaffen. Noch 30 Stück hat Silvia übrig, jedes besonders und einzigartig. “Ich bin noch immer so glücklich über meine Neueröffnung, dass ich mir für meine neuen Kunden etwas ganz Besonderes überlegt habe. Die letzten Kleider der Sommerkollektion verkaufe ich ab 299 Euro pro Stück. Ich habe alle Größen, Farben und Formen dabei, aber die Bräute müssen schnell einen Termin machen – den jedes Kleid gibt es wirklich nur einmal!”, erklärt sie. Die Kleider können dann sofort so mitgenommen, wie sie sind.

Auch dieses Kleid stammt aus der Sommerkollektion. © Ziga Duh Photography Aus allen Winkeln eine Schönheit - die Braut und das Kleid natürlich. © Ziga Duh Photography

Was dich erwartet …

Bräute, die etwas mehr Budget mitbringen und die lieber ein Kleid der neuen Herbstkollektion hätten, sind natürlich auch herzlich willkommen. Über die Website des Ateliers kann man besonders einfach einen Termin bei Silvia buchen. Was dich erwartet? Ein herzliches Team, eine stimmungsvolle Atmosphäre mit Traumbelichtung zur Anprobe und ein Glaserl Prosecco für dich und deine Begleiter. “Mein Ziel ist es, dass jede Braut wirklich glücklich ist und ihr Kleid findet. Ich freu mich auf euch”, so die Brautmodeexpertin abschließend.

Eine große Auswahl an Kleidern steht bereit. © 5min.at Hier sollen sich die Bräute wohlfühlen. © 5min.at