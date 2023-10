Schicksale wieder sichtbar machen Erinnerungs­kultur: Klagen­furter Jugend reinigt Stolper­steine Klagenfurt - Schülerinnen und Schüler der WIMO und der zweisprachigen Handelsakademie Klagenfurt helfen, die Stolpersteine im Stadtgebiet zu reinigen. Bürgermeister Christian Scheider bedankt sich bei den Jugendlichen für ihr Engagement im Sinne der Erinnerungskultur. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (253 Wörter) Bürgermeister Christian Scheider mit Schülerinnen und Schülern der WIMO und der zweisprachigen Handelsakademie, Direktor Mag. Hans Poglschek und Prof. Mirjam Zwitter-Slemic (HAK), sowie Prof. Silke Sallinger (WIMO) und Protokollchefin Mag. Eva Jancia. © StadtKommunikation / Hude

„Wenn es uns gelingt, Erinnerungskultur auch in die Herzen und in das Bewusstsein der jungen Generation zu bringen, dann haben wir viel erreicht. Mit gelebter Erinnerungskultur ist es uns in Klagenfurt gelungen, junge Menschen zu erreichen, zu interessieren und sich zu engagieren. Die Reinigungsaktion der Stolpersteine von Schülerinnen und Schülern ist ein schöner Beweis“ bedankt sich Bürgermeister Christian Scheider bei Mädchen und Burschen aus der WIMO und der zweisprachigen HAK Klagenfurt sowie ihren Professorinnen und Professoren für die engagierte Aktion im Sinne der Erinnerungskultur in Klagenfurt.

Stolperstein-Reinigungsaktion

Gestern, Dienstag, war Auftakt für eine große Stolperstein-Reinigungsaktion im Klagenfurter Stadtgebiet. Tatkräftige Unterstützung kam seitens der WIMO von Vanessa Duller, Sebastian Grubelnik, Slavomir Mruškovič und Anna Traußnig mit Prof. Silke Sallinger. Von der zweisprachigen Handelsakademie haben sich Jennyfer Wicher, Sara Sienčnik, Jan Ogris – Martič und Timo Drussnitzer mit Prof. Mirjam Zwitter-Šlemic an der Reinigungsaktion beteiligt.

Schicksale sichtbar machen

Die aus Messing gefertigten Stolpersteine mit Inschrift sind kleine Gedenktafeln, die vom Künstler Gunter Demnig vor den Häusern, in denen Opfer des NS-Regimes gelebt haben, verlegt werden. Mit den Stolpersteinen soll an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, gequält, vertrieben, deportiert und ermordet wurden. Die Namen und Schicksale dieser Menschen sollen wieder sichtbar werden, auch in Klagenfurt, wo 39 Stolpersteine an Nazi-Opfer erinnern. Insgesamt gibt es über 90.000 Steine in mehr als 2.000 Orten in 24 Ländern Europas. Damit hat Demnig das größte dezentrale Kunst-Erinnerungswerk geschaffen.