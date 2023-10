Verbotene Waffen gefunden Schüsse im Wald lösten Cobra-Einsatz aus: Polizei entdeckte Waffen­lager Eberndorf - Am Dienstagabend bemerkte ein Jäger, wie zwei junge Männer in einem Waldstück mit scharfen Waffen Schüsse abfeuerten und alarmierte daraufhin die Polizei. Eine Fahndung wurde eingeleitet, bei der auch die Cobra im Einsatz stand. Bei der Nachschau in der Wohnung einer der beiden Verdächtigen konnten zahlreiche verbotene Waffen sichergestellt werden. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (341 Wörter) © Polizei Kärnten

Der 30-jährige Jäger aus dem Bezirk Völkermarkt und seine Frau konnten ein Fahrzeug wahrnehmen, welches daraufhin sofort umdrehte und flüchtete. Dies teilten sie der eintreffenden Polizeistreife mit. “Aufgrund dieser Wahrnehmung wurde eine sofortige Fahndung in diesem Bereich ausgelöst. Bei dieser Fahndung waren unter anderem auch die SIG und das EKO Cobra beteiligt”, informiert die Polizei.

Im Internet zum Schießen verabredet

Schließlich konnte ein 21-jähriger Mann aus Niederösterreich als Lenker ausgeforscht werden. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Das im Auto mitgeführte Selbstladegewehr wurde sichergestellt. In diesem Zusammenhang gab der 21-Jährige an, dass er mit einem 23-jährigen Mann aus Klagenfurt gemeinsam unterwegs gewesen sei. Diesen habe er vor Jahren im Internet kennengelernt und gemeinsam haben sie beschlossen im Wald ihre Waffen auszuprobieren. “Der 23-Jährige hatte drei Waffen bei sich gehabt und abwechselnd hätten sie auf Aludosen und einen Kürbis geschossen”, schildert die Polizei weiter.

Verbotene Waffen gefunden

Später konnte auch der 23-jährige Klagenfurter ausgeforscht werden. Es wurde eine freiwillige Nachschau in der Wohnung, die er mit seiner Mutter bewohnt, durchgeführt. “Dieser gab an, dass er bei den Schießübungen dabei war. Bei der freiwilligen Nachschau konnten in einem Zimmer zwei Langwaffen, eine Vielzahl an Munition und einige Gewehrlaufrohlinge vorgefunden werden. Des Weiteren wurden zwei Griffstücke einer Pistole und Munition dafür vorgefunden werden”, heißt es seitens der Beamten. Doch das sollte noch nicht alles sein. Aufgrund des vorliegenden Sachverhalts wurde eine Streife der PDHI Klagenfurt mit ihren Diensthunden hinzugezogen. Dabei konnte in einem Lichtschacht in der Tiefgarage ein abgelegtes Waffenarsenal mit verbotenen Waffen, Munition, Kriegsmaterial, Pistolen, Schalldämpfern und Rauchgranaten vorgefunden werden. Aufgrund der Hohen Anzahl an Waffen und Munition wurde in den Nachstunden auch noch ein SKO (Sprengstoffkundiges Organ) der Amtshandlung hinzugezogen.

Waffenverbot ausgesprochen

Sowohl gegen den 21-jährigen Niederösterreicher als auch gegen den 23-jährigen Klagenfurter wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Sie werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt und der LPD Kärnten, Sicherheits -und Verwaltungspolizeiliche Abteilung, angezeigt.