Vortrag "Killt der Krieg den Klimaschutz?" Graz - Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine verfliegt der Optimismus, bis zur Mitte dieses Jahrhunderts in Europa Klimaneutralität erreichen zu können, heißt es in der Aussendung. Was bedeutet der Krieg für den Klimaschutz? Solche und mehr Fragen werden im Vortrag am 29. September behandelt.

Gibt es eine Renaissance fossiler Energien? Und haben wir überhaupt noch genug Geld, um notwendige Investitionen zu tätigen? Diesen Fragen widmet sich Karen Pittel, Leiterin des ifo Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen in München und Beraterin der deutschen Bundesregierung in Sachen Klimapolitik, in einem öffentlichen Vortrag am 29. September 2022 an der Universität Graz.

Wer ist Karen Pittel?

Dr. Karen Pittel ist unter anderem Ko-Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU), Mitglied des Bayerischen Klimarats und stellvertretende Vorsitzende des Lenkungskreises der Wissenschaftsplattform Klimaschutz, der die Deutsche Bundesregierung in der langfristigen Planung der Klimapolitik berät. Ihre Forschungsinteressen als Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München liegen in den Bereichen Energie-, Klima- und Ressourcenökonomie mit Schwerpunkt auf der Transformation der Energiesysteme und der langfristigen Wirksamkeit und Effizienz von Klima- und Energiepolitiken.