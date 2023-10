Mitgestalten & mitentscheiden Villacher Jugend­empfang: „Besser mit­mischen, statt aus­löffeln“ Villach - Viele spannende, zukunftsgewandte und konstruktiv-kritische Diskussionen zu den topaktuellen Themen wurden beim gut besuchten Jugendempfang der Stadt Villach besprochen. Nach coronabedingter Pause konnte dieser heuer auf Einladung von Bürgermeister Günther Albel wieder in gewohnter Weise stattfinden. von Alina Gursch 3 Minuten Lesezeit (405 Wörter) Landeshauptmann Peter Kaiser mit Villachs Jugendlichen. © Karin Wernig

Im Bambergsaal traf sich Villachs Jugend zum Kennenlernen mit den Entscheidungsträgerinnen und -trägern der Stadt. „Unser Jugendempfang ist ein wichtiger Fixtermin“, sagt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). „Wir widmen ihn vor allem Gesprächen über die Demokratie und den europäischen Gedanken.“

Villachs Jugend

Die Villacher Mädchen und Burschen nutzen die Möglichkeit, sich in ungezwungener Atmosphäre mit den politischen Vertreterinnen und Vertretern auszutauschen und zu diskutieren. Auch ein Grund für den Jugendempfang ist die in Villach gelebte und gepflegte Bürgerbeteiligung. Ehrengast Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hob Villachs Jugendrat, der seit 20 Jahren als Instrument politischer Mitgestaltung aktiv ist, in seiner Impulsrede als positives Beispiel hervor. „Besser mitmischen, statt auslöffeln“ wäre seit Jugendtagen sein persönliches Lebensmotto, sagte Kaiser. „Und in unseren herausfordernden Zeiten mit Pandemie, Krieg in der Ukraine und der Klimakrise ist es ganz besonders wichtig, sich einzumischen, mitzugestalten und mitzuentscheiden.“

Engagement der Jugend

Besonders erfreulich ist das Ergebnis einer österreichweiten Umfrage. Laut dieser sind die wichtigsten Werte junger Menschen Solidarität, für andere da zu sein und die Gemeinschaft. „Besonders im Hinblick auf die Klimakrise stimmt das sehr positiv“, versicherte der Landeshauptmann. „Das lässt die Hoffnung zu, dass sie zu bewältigen ist. Sie wird schaffbar, wenn die Rücksicht auf den Menschen größer wird, auch wenn viele wirtschaftlich und politisch eher unpopuläre Entscheidungen zu treffen sind, um die natürlichen Ressourcen bewahren zu können.

EU wichtiger denn je zuvor

Die wichtige Rolle, die der Europäischen Union auch in Zukunft zukommt, vermittelten sowohl Kaiser als auch Albel. Als Mitglied der EU gäbe es viel mehr Möglichkeiten des Gegensteuerns. „Aber ihr müsst euch einmischen und mitentscheiden“, ermutigten sie die interessierten Jugendlichen. „Es ist eine verrückte Zeit, in der wir leben, umso stolzer ist es, zu sehen, wie positiv Villachs Jugend in die Zukunft geht! Jede und jeder Einzelne ist Teil der Veränderung für eine selbstbestimmte Zukunft in einer friedlichen, gesunden Umwelt.“

Investitionen für die Jugend

Von Kindergarten bis Fachhochschule investiert Villach Millionen in Bildung, Sport, Kultur und Soziales. Nächstes Jahr sind eine Disc-Golfanlage (Wurfscheiben) und eine weitere Pumptrack-Bahn geplant. Das Motto „Chillach an der Wow“ gefiel den Jugendlichen für ihre lebenswerte Stadt, die es weiterzuentwickeln gilt. In intensiven Gesprächen mit Stadtverantwortlichen loteten die Mädchen und Burschen ihre Ideen auf Umsetzungsmöglichkeiten aus.