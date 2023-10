Knapp 30 Euro "Rechtswidrig": Fitness-Studio-Kette will Energie­kosten­beitrag abbuchen Steiermark/Kärnten - Da kommt man ins Schwitzen: Eine Fitness-Studio-Kette hat angekündigt, bei einzelnen Standorten von ihren Mitgliedern einen Energiekostenbeitrag von knapp 30 Euro abzubuchen, außer man widerspricht. Der AK-Konsumentenschutz schlägt Alarm. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (143 Wörter) SYMBOLFOTO © Montage: pixabay/Screenshot clever-fit-studios.at

Wie die AK Steiermark berichtet, hat die Fitness-Studio-Gruppe Cleverfit einigen Mitgliedern via SMS einen Link zukommen lassen. Dieser führt zu einer Mitgliederinformation, in welcher die Einhebung einer Energiekostenpauschale in Höhe von 29,90 Euro zum 1. Oktober 2022 angekündigt wird.

“Vorgehen unserer Ansicht nach rechtswidrig”

Zwar wird gesagt, dass die Pauschale freiwillig und einmalig sei, um diese aber nicht zu bezahlen, müsse jedes Mitglied dem Studio über ein Onlineformular der Abbuchung widersprechen Energiekostenpauschale – clever fit (clever-fit-studios.at). AK-Expertin Birgit Auner dazu: „Das Vorgehen der Fitness-Kette ist unserer Ansicht nach rechtswidrig. Ein Widerspruch ist zwar nicht nötig, aber um Abbuchungen zu vermeiden, raten wir trotzdem dazu, das Onlineformular auszufüllen.“ Doch auch wenn kein Widerspruch erhoben wird, dürfe laut den Experten keine Abbuchung erfolgen. Der AK-Konsumentenschutz empfiehlt das Konto deswegen Anfang Oktober zu überprüfen.

© Screenshot clever-fit-studios.at