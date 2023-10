Eröffnung des sanierten Aichweges

Finken­stein: 100.000 Euro für Weg­sanierungen

Finkenstein - Diese Woche wurden gleich zwei frisch sanierte Wege in der Nähe des Aichwaldsees in der Marktgemeinde Finkenstein wiedereröffnet. Sowohl der Aichweg als auch der Koboldweg waren in einem schlechten Zustand und mussten saniert und neu asphaltiert werden.

von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (145 Wörter)