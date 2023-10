Feuerwehren im Einsatz

Große Rauch­wolken: Traktor fing während der Fahrt plötzlich Feuer

St. Veit an der Glan - Schrecksekunden: Am Mittwochvormittag kam es in der Ortschaft Goggerwenig zu einem Traktor-Brand. Während der Fahrt fing die Zugmaschine plötzlich Feuer.

von Anja Mandler