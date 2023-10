Unterstützung durch Leader-Förderung

Buch­projekt Khünburg: "Ein Dorf schreibt seine Geschichte"

Hermagor-Pressegger See - Die Dorfgemeinschaft Khünburg in der Gemeinde Hermagor-Pressegger See ist seit vielen Jahren in der Gestaltung ihres Dorflebens aktiv. Nun haben die Bewohner ein Buch über die Geschichte und der Kultur des Ortes verfasst.

von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (111 Wörter)