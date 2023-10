Ersatztermin steht bereits fest

Charity-Moden­schau für die Krebshilfe Kärnten wird ver­schoben

St. Veit an der Glan - Wie schade! Die geplante Charity-Modenschau für die Krebshilfe Kärnten in der Dr.-Karl-Domenig-Straße in St. Veit an der Glan musste kurzfristig abgesagt werden. Ein Ersatztermin steht aber bereits fest.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (45 Wörter)