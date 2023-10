Ein Plus zum Vorjahr

Seit Anfang 2022: 375 Unter­neh­mens­­in­sol­venzen in der Steiermark

Steiermark - Laut einer aktuellen Hochrechnung des Kreditschutzverbandes gibt es in Österreich 13 Firmenpleiten pro Tag, somit sind 3.482 Unternehmen seit Anfang 2022 von einer Insolvenz betroffen. In der Steiermark handelt es sich um 375 Insolvenzen (57,6 Prozent). "Einer der Gründe, warum dieser Wert zuletzt in die Höhe geschnellt ist, liegt darin, dass viele Betriebe schon längst Insolvenz anmelden hätten".

von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (247 Wörter)