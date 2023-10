Erstes Saison-Heimspiel

VSV-Adler emp­fangen den Liga-Neuling aus Vorarlberg

Villach - Nach zwei Auswärtsspielen am Stück freuen sich die VSV-Adler auf die Liga-Heimpremiere: Am Donnerstag, dem 22. September 2022, gastieren die im Sommer neu in die win2day ICE Hockey League aufgenommenen und in Feldkirch beheimateten BEMER Pioneers Vorarlberg. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr.

von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (326 Wörter)