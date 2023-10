Tolle Leistung Gratulation: Grazer kämpften sich auf Platz 1 bei den Medical Rescue Championships Graz/Katowice - Vor wenigen Tagen nahm das vierköpfige Team des Medizinercorps an den diesjährigen polnischen Rettungsdienstmeisterschaften in Katowice (Polen) teil. Die besondere Einladung zur Teilnahme erfolgte aufgrund vergangener internationaler Erfolge der Mannschaft. Aus 53 Teams gingen die Steirer als Sieger hervor. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (109 Wörter) Das vierköpfiges Wettkampfteam, bestehend aus: Bernhard Kowalski, Jakob Laumer, Benjamin Roszipal und Elena Noé © Rotes Kreuz Graz-Stadt/ J. Rockstroh

Die polnischen Rettungsdienstmeisterschaften fanden heuer vom 14. bis 17. September in Katowice statt. Auch das vierköpfige Team des Grazer Medizinercorps waren mit dabei. Aufgrund von großartigen internationalen Erfolgen in der Vergangenheit wurde das Team aus Graz exklusiv zu der Veranstaltung nach Polen eingeladen. Es waren 13 Szenarien innerhalb von 40 Stunden zu bewältigen. Hier war vor allem medizinisches Wissen und ein einwandfreies Teamwork gefragt. Am Ende des Wettkampfes hieß es Punktegleichstand mit einem polnischen Team. Somit konnte sich das Wettkampfteam aus der Steiermark, aus 53 teilnehmende Gruppen, behaupten. Wir gratulieren zum ersten Platz.