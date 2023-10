Unfall: Radfahrerin (37) in Klagenfurt über Motor­haube ge­schleudert Klagenfurt - Mittwochvormittag wurde eine 37-jährige Radfahrerin in Klagenfurt von einem Auto erfasst und über dessen Motorhaube auf die Straße geschleudert. Dabei erlitt die Frau schwere Verletzungen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (90 Wörter) SYMBOLFOTO © rborpulchra/stock.adobe.com

Eine 37-jährige Klagenfurterin war am Mittwochvormittag mit ihrem Fahrrad in der Schlachthofstraße in Klagenfurt unterwegs. Zur selben Zeit wollte dort ein 76-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Hermagor nach links in die Zwanzigerstraße einbiegen. Dabei übersah er die Radfahrerin und es kam zu einem Frontalzusammenstoß.

Über Motorhaube geschleudert

Die Radfahrerin wurde in der Folge über die Motorhaube des Autos auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Sie musste nach Erstversorgung mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden. Mit den Lenkern durchgeführte Alkomatentests verliefen negativ.