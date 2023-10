Bankdaten waren gefälscht

Fieser Trick: Betrüger ver­tauschten heimlich Rechnungen

St. Veit an der Glan - Klammheimlich vertauschten Betrüger eine Rechnung, welche an eine Firma aus dem Bezirk St. Veit an der Glan verschickt wurde. Dort überwies man das Geld an die gefälschten Bankdaten.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (102 Wörter) WIR SIND KÄRNTEN