Modernisierungsoffensive Wieder­eröffnung: SPAR in Fischl ist wieder da Klagenfurt-Fischl - Nach etwas mehr als zwei Monaten Umbauzeit präsentiert sich der SPAR-Supermarkt in der Klagenfurter Fischlstraße nun in einem neuen Look. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (262 Wörter) #GOODNews © SPAR

„Nach gut 15 Jahren an diesem Standort war es an der Zeit, dem beliebten Nahversorger ein neues Aussehen zu verleihen, das den zeitgemäßen Anforderungen unserer Kundinnen und Kunden entspricht“, erklärt Paul Bacher, Geschäftsführer für SPAR Kärnten und Osttirol.

© SPAR

Modernisierungsoffensive in Klagenfurt

Im Zuge der Kampagne „SPAR and the City“ wurden und werden in Klagenfurt vier der insgesamt 19 Standorte erneuert. „Ziel unserer Modernisierungsoffensive ist es, all unsere SPAR-, EUROSPAR und INTERSPAR-Märkte einem regelmäßigen Relaunch zu unterziehen, sie also rundum zu erneuern und den gegenwärtigen Wünschen der Kundinnen und Kunden anzupassen“, erklärt Bacher. Nachdem Ende letzten Jahres der SPAR-Supermarkt in der Lodengasse komplett erneuert wurde und der in der Paul-Gerhardt-Straße im November eröffnen wird, sperrt nun der beliebte Nahversorger in Fischl nach zwei Monaten Umbauphase seine Pforten wieder auf.

Neue Anordnung sorgt für mehr Platz

Da der Markt auf bestehender Fläche erneuert wurde, stehen nach wie vor rund 660 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung, durch das neue und intuitive Regalsystem jedoch erscheint der SPAR-Supermarkt in Fischl nun viel größer und heller. Die neue Anordnung, die breiteren Gänge und das große Sortiment an über 10.000 Artikeln macht den Nahversorger für die schnelle Jauseneinkäuferin gleichermaßen interessant, wie für den entspannten Wochenend-Großeinkäufer. Neu ist auch Coffee to go. Das Team rund um Marktleiterin Sophia Hofinger freut sich über den neuen Arbeitsplatz und steht Anfragen mit Rat und Tat zur Seite.

Im nächsten Jahr ist dann die Erneuerung des SPAR-Supermarktes in der Bahnhofstraße geplant.