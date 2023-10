Spatenstich

Millionen-Investition: Neues Bildungs­zentrum ent­steht in Magdalensberg

Magdalensberg - Rund sieben Millionen Euro investiert die Gemeinde Magdalensberg in ein neues Bildungszentrum am Standort der Volksschule in Deinsdorf. Zusätzliche Klassen, Übungsräume, die Musikschule, eine Bibliothek, eine Mensa, Kulturräume sowie eine Freiklasse und die Zentralgarderobe werden unter einem Dach zusammengeführt.

von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (275 Wörter) #GOODNews