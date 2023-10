Dauercampern droht Räumung Wirbel um Camping­platz am Hafnersee: "Werden unseren See nicht auf­geben" Hafnersee - Im Juli 2022 verpachtete die Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) eine Liegenschaft am Hafnersee in Keutschach am See an die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG). Geplant ist nun der Bau eines 5-Sterne Premium Campingplatzes. Doch dafür müssen rund 180 Dauercamper weichen. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (282 Wörter) 180 Dauercampern am Hafnersee droht eine Zwangsräumung. © privat

In Zukunft will die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) verstärkt in 5-Sterne Boutique Campingplätze investieren. Ein solches Luxus-Camp soll auch am Hafnersee entstehen, im Juli wurde deshalb mit der Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) ein entsprechender Pachtvertrag abgeschlossen. Außer Acht ließ man dabei jedoch rund 180 Dauercamper, welche seit Generationen ihre Stellplätze auf dem Gelände haben. “Wir sollen im Herbst alle den Platz verlassen”, erzählt einer von ihnen im Gespräch mit 5 Minuten. Dies wurde vertraglich so geregelt. Doch die Campinggäste stellen sich quer: “Wir werden unseren See nicht aufgeben.”

Die Dauercamper denken nicht daran, die Liegenschaft zu räumen - stattdessen wird heftig protestiert. © privat

Dauercamping nicht lukrativ genug

“Die emotionale Position der Dauercamper am Hafnersee ist uns bewusst”, betont Martin Payer, Vorstand der KBV, gegenüber 5 Minuten. Es liege jedoch in der Verantwortung des KBV, die Liegenschaft am Hafnersee touristisch zu entwickeln. “Dass unsererseits eine europaweite Ausschreibung des Pachtverhältnisses vorgenommen wurde, war nicht zuletzt des enormen Investitionsrückstaus geschuldet. Daher wurde beschlossen, ein transparentes Vergabeverfahren mit zielführenden Nutzungs- und Qualitätskriterien durchzuführen […]”, stellt Payer klar. “Mit der Falkensteiner Gruppe konnte nunmehr ein herausragendes und seit Jahren in Kärnten etabliertes touristisches Unternehmen als Partner gefunden werden.”

Luxus, anstelle von Dauercamping

“Die Ausschreibung selbst hatte bereits explizit Dauercamping ausgeschlossen”, stellt man bei Falkensteiner auf Nachfrage von 5 Minuten klar. Das Unternehmen plant den Bau eines Boutique-Campingplatzes, “bei dem die Themen Natur, Qualität, Lifestyle und hochwertiges Entertainment im Mittelpunkt stehen werden.” Auch die Region soll in das Projekt eingebunden werden. “Das bedeutet, dass wir den öffentlichen Zugang zum See erhalten und den Hafnersee auch für die Bevölkerung zu einem attraktiven Badeplatz und Ort der Erholung machen möchten.” Zudem werden 60 neue Arbeitsplätze geschaffen.