Für alle Baby's Willkommens-Geschenk für Neugeborene: Dokumentenmappe und Bäumchen zum Abholen Graz - Ein Bäumchen für alle Babys: Am 30. September 2022 haben Grazer Eltern im Rahmen des Herbstfestes in EggenLend die Möglichkeit, sich ihren Willkommensgruß der Stadt Graz abzuholen und gemeinsam mit Nachbarn, Kindern & Familien zu feiern.

Noch kein Bäumchen?

Am 30. September 2022 haben Grazer Eltern im Rahmen des Herbstfestes in EggenLend die Möglichkeit, sich ihren Willkommensgruß der Stadt Graz abzuholen – den Willkommensbrief sowie den Mutter-Kind-Pass nicht vergessen! Wenn ihr noch keinen Brief vom Amt für Jugend und Familie erhalten habt, dann bringt einfach den Mutter-Kind-Pass mit. Weitere Infos zum Herbstfest gibts hier.