Bange Minuten

Einsatz wegen Gummipuppe: "Totes Kind treibt im Wasser"

Pernegg - Am Nachmittag des heutigen Mittwochs, dem 21. September, ging in der Notrufzentrale der Steiermark ein schrecklicher Anruf ein: "Ein Mensch, womöglich ein Kind, treibt leblos in der Mur herum".

von Nina Fábián