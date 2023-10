Leserfoto Auch McDonald’s in der Steiermark verkauft Rapper-Burger Steiermark - Seit 20. September 2022 ist das „Vergesse Nie die Street“-Menü by RAF Camora in sämtlichen 200 McDonald’s Restaurants Österreichs erhältlich. Damit können auch Kärntner Fans das persönliche Lieblingsmenü des Rapstars probieren. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (184 Wörter) © Leserfoto / Manar Dakhel

McDonald’s präsentierte nun gemeinsam mit dem Rapper RAF Camora ein eigenes Menü, das es ab sofort in allen heimischen McDonald’s Restaurants zu kaufen gibt – auch in Kärnten. Das Menü, welches in Anlehnung an RAF Camoras Hit den Namen „Vergesse nie die Street“ trägt, umfasst zwei Cheeseburger, 6er Chicken McNuggets, große Pommes sowie zwei Saucen nach Wahl. Außerdem gibt es ein großes Kaltgetränk im Special Design Becher. Auch erste 5 Minuten Leser haben es bereits probiert und sind begeistert: “Man spart sich zirka drei Euro, es ist eine coole Box.”

Aktion erstmals mit deutschsprachigem Künstler

Als erster Künstler im deutschsprachigen Raum tritt RAF Camora damit in die Fußstapfen von internationalen Größen wie Travis Scott oder Kanye West. „RAF Camora ist ein populärer Ausnahmekünstler mit einer außergewöhnlichen und loyalen Fangemeinde. Wir freuen uns daher sehr, ab sofort das ‘Vergesse Nie die Street’-Menü by RAF Camora – das erste „Famous Orders“-Menü eines deutschsprachigen Künstlers – in unseren Restaurants anbieten zu können“, so McDonald’s Marketing Director Benedikt Böcker.