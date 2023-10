"Einfach verschwunden" Wohl doch kein Diebstahl: "Wo sind unsere Buchstaben" Graz - Seit Anfang September fehlen in sechs Hornbach-Märkten, darunter auch in Seiersberg, die Buchstaben des Hornbach-Logos auf der Außenfassade. Neuesten Informationen zufolge handelte es sich nicht um Diebstahl. Hornbach klärt auf. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (214 Wörter) Hornbach Bad Fischau © Presse/Hornbach Artikel zum Thema "Wo sind unsere Buchstaben": Hornbach-Markt wird Opfer von kuriosem Diebstahl

Für viel Aufregung sorgten sechs Hornbach-Märkte in Österreich, denn seit Anfang September sind Buchstaben aus dem Hornbach-Schriftzug verschwunden. In einem eigenen Aufruf von Hornbach werden die Bürger um Mithilfe gebeten. Um eine Marketingaktion auszuschließen, ließen wir uns von Hornbach den vermeintlichen “Diebstahl” bestätigen.

Baumarkt mit Unterhaltung

Eine Marketingstrategie, die in die Irre führt: Eine E-Mail von Hornbach brachte heute Licht ins Dunkle. “Die fehlenden Buchstaben sind Teil einer Markenkommunikationskampagne, mit der wir unseren Fans beste Unterhaltung ganz nach HORNBACH Art bieten – zum Mitfühlen, Mutmaßen, Teilhaben.”, hieß es seitens der Marketingabteilung.

Genialer Werbegag

Zufrieden mit all jenen, die sich an der Hinweissuche beteiligt haben, wurde festgestellt: “Die positiven Reaktionen und der Dialog auf unseren Social Media Kanälen zeigen, wie eng wir mit unserer Community verbunden sind – da kann man sich untereinander schon mal einen Augenzwinkerer leisten.”

Ein unterhaltsamer Trost, für diejenigen unter uns, die sich den Kopf zerbrochen haben: “Ab dem 22. September um 17 Uhr wird eine längere Reportage, die aus „Found Footage“ besteht, also Filmmaterial aus dem Internet sowie von Überwachungskameras, auf unseren Social Media Kanälen zu sehen sein. Diese wird in kürzeren Formaten auch ab dem 23. September in TV ausgestrahlt.”

Hier gibt es einen kleinen Vorgeschmack: