Gesichtet Street View: Das Google-Auto war heute in Klagenfurt unterwegs Klagenfurt - In der Kärntner Landeshauptstadt wird aktuell wieder für Google Street View fotografiert. 5 Minuten Leser entdeckten das Google-Fahrzeug in der Siebenhügelstraße. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (119 Wörter) Leserstory © Leserfoto

Im Jahr 2018 ging Google Street View auch in Österreich an den Start. Seitdem düsen die bunt bedruckten Autos mit dem Kamera-Aufbau auf dem Dach regelmäßig durch das Land, um virtuelle 360-Grad-Abbildungen anzufertigen. Die Fotos werden dann von den Algorithmen automatisiert und zu einem Rundum-Bild zusammengefügt. Die virtuell begehbare Umgebung ist dann via Google Maps für jedermann zugänglich.

Streetview-Fahrzeug war in Klagenfurt unterwegs

Aufmerksame 5 Minuten Leser entdeckten das Streetview-Fahrzeug am heutigen Mittwoch, dem 21. September 2022, in Klagenfurt. “Es parkte gerade bei einem Supermarkt in der Siebenhügelstraße.” Damit dürfte es wohl bald neue Aufnahmen aus der Kärntner Landeshauptstadt zu sehen geben. Hier könnt ihr übrigens nachsehen, wo die Google-Autos gerade unterwegs sind.