Bergung mit Tau Von Baum erfasst: Mann stürzte 10 Meter ab Turnau - Ein 30-jähriger Forstarbeiter verletzte sich Mittwochmittag, 21. September 2022, bei Holzarbeiten schwer. Der Mann wurde in ein Krankenhaus geflogen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (121 Wörter)

Gegen 11.15 Uhr waren der 30-jährige Rumäne aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag und weitere Forstarbeiter mit Schlägerungsarbeiten in einem Waldstück oberhalb der B20 in Au bei Turnau beschäftigt. Als der 30-Jährige schließlich einen bereits gefällten Baum an einer Seilwinde fixierte und den Seilzug betätigte, kam der Baum ins Schwanken und erfasste den Mann.

Bergung mit Tau

In der Folge stürzte der 30-Jährige rund zehn Meter über den steilen Abhang und erlitt schwere Verletzungen. Eine Besatzung des Rettungshubschraubers C17 holte den 30-Jährige mit einem Tau aus dem steilen Gelände. Der Mann wurde nach medizinischer Erstversorgung vom Roten Kreuz ins LKH Graz geflogen. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnte nicht erhoben werden.