Leuchtturmprojekt HAK Villach: Schul­bienen sollen künftig das Lernen versüßen Villach - An der Villacher Handelsakademie initiierten vier Schülerinnen des Aufbaulehrganges in Kooperation mit dem Bienenzuchtverein Villach ein Leuchtturmprojekt zur Unterstützung der Bienenarten. Zwei Schulbienenstöcke und eine Bienentankstelle versüßen den Schuljahresbeginn mit frischem Honig. von Tanja Janschitz 3 Minuten Lesezeit (416 Wörter) #GOODNews © HAK Villach

Geht es den Bienen gut, geht es auch den Menschen gut. Dieses Motto inspirierte Clarissa Pilgram, Sonja Pontasch, Stefanie Sitter und Isabella Vuerich im Rahmen des Aufbaulehrganges der HAK Villach zu ihrer Diplomarbeit „Be(e) smart“. In Kooperation mit dem Bienenzuchtverein Villach unter der Leitung von Obmann Franz Primig werden vom Projektteam direkt am Außengelände der HAK Villach künftig zwei Schulbienenstöcke fachgerecht gepflegt. Ebenso wurde eine „Bienentankstelle“ in Form einer großen Blumenwiese angelegt.

Flowerpower auch im Unterricht

Sowohl die Vorbereitungsarbeiten als auch die Umsetzung werden dabei selbstverständlich fächerübergreifend in den Unterricht der HAK Villach integriert. Einerseits in den naturwissenschaftlichen Fächern, in denen das Lernen direkt und praxisnah am „lebenden Objekt“ stattfinden kann, andererseits aber auch in den wirtschaftlichen Gegenständen. Denn die süße Ernte in Form des köstlichen Honigs soll in Zukunft vermarktet werden. „Durch dieses Projekt zeigen wir an der HAK Villach, dass wir als erste smart-HAK Österreichs nicht nur im digitalen Bereich, sondern auch in Bezug auf Nachhaltigkeit Vorreiter im Schulbereich sind“, erläutert Projektleiterin Clarissa Pilgram.

Direktor Florian Buchmayr ist jedenfalls stolz auf seine engagierten Schülerinnen und sein Lehrerteam: „Dies ist ein weiteres Beispiel für den hervorragenden, fächerübergreifenden und praxisverschränkten Unterricht an unserer HAK. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Vorbereitungsarbeiten für dieses Projekt nötig waren. Allein für die ‘blühende Pracht’ der Bienentankstelle mussten acht Tonnen Erde bewegt werden.“ Tatkräftige Hilfe leistete dabei auch der Schulwart der HAK Villach, Reinhold Schmuck.

Vizebürgermeisterin begeistert

Das Engagement der Schule freut auch Villachs Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ): „Die Innovationsfreudigkeit der HAK Villach ist im gesamten Bildungsbereich vorbildlich. Es ist sehr schön zu sehen, dass hier Jugendliche immer aufs Neue für aktuelle, nachhaltige Projekte gewonnen werden“. Auch Franz Primig, der Obmann des Bienenzuchtvereins, ist vom Ergebnis begeistert: „Ohne Bienen gibt es für den Menschen keine Zukunft. Daher ist es besonders wichtig, junge Menschen für dieses Thema zu begeistern. Die Kooperation mit der HAK Villach freut uns Imker ganz besonders und wir werden dieses Projekt gerne auch in Zukunft begleiten.“

Bienenpatenschaften möglich

„Jederkann seinen Beitrag bei ,,Be(e) smart” durch eine persönliche Bienenpatenschaft leisten. Alle Infos dazu gibt es auch online unter www.imkerzentrum-naturpark-dobratsch.4lima.at“, betonen Veronika Ziak und Christa Molzbichler. Die beiden engagierten Lehrerinnen unterrichten an der HAK Villach Betriebswirtschaft bzw. Naturwissenschaften. Sie begleiten das Erfolgsprojekt und sorgen für die nachhaltige Umsetzung im Unterricht.