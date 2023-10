Frost am Morgen Der Donnerstag wird teils sonnig aber kühl Steiermark - Es wird verbreitet sonnig, in der Osthälfte der Steiermark können auch vereinzelte Schauer entstehen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (91 Wörter) SYMBOLFOTO © Thomas Kaiser

Am Donnerstag gibt weit verbreitet recht sonniges aber kühles Herbstwetter. Anfangs ist es sonnig, nur im Nordosten sind die Wolken mitunter schon dichter. Zu Mittag entstehen in der Osthälfte der Steiermark dichtere Quellwolken. Hier können dann auch vereinzelte Schauer entstehen. Meistens soll es aber trocken bleiben. Der Wind kommt aus Norden und weht nur schwach. Die Höchstwerte liegen bei maximal 13 bis 17 Grad, in der Früh kann es stellenweise leicht frostig sein.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.