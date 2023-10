Einen Besuch wert Im Kunsthaus Graz: Digital und analog ineinandergreifende Installation Graz - „Animal Spirits“ von Hito Steyerl im Kunsthaus Graz: Die aktuelle Ausstellung der herausragenden deutschen Künstlerin zeigt eine digital und analog mehrfach ineinandergreifende Installation im dunklen Kuppelraum des Space01. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (198 Wörter) Kuratorin und interimistische Leiterin des Kunsthauses Graz Katrin Bucher Trantow, Künstlerin Hito Steyerl, Kulturstadtrat Günter Riegler © Kunsthaus Graz/J.J. Kucek

Am Dach des Eisernen Hauses steht – in Referenz auf Kasimir Malewitsch – ein großes, schwarzes Quadrat aus Solarpaneelen. Im Kuppelraum des Kunsthauses speist seine Energie die interaktive Mehrfachprojektion. Hier entfaltet sich ein verzweigtes Netz von umkämpftem Leben im Informationszeitalter.

Multimediale Erfahrung

Hito Steyerl füllt den Space01 mit animalischen Geistern, die uns über Höhlenmalereien, bedrohende Wölfe und herabhängende Pflanzen unter künstlichem Licht begegnen. Die Mehrfachprojektion trackt Bewegung, Feuchtigkeit und Sauerstoff im Raum. Eine sich stets verändernde Animation folgt einer Wolke aus Licht auf ihrem Weg durch eine Höhle. Analog und digital greifen die Bilder der Animal Spirits ineinander und ziehen uns zwischen Fiktion und Dokumentation in eine utopische Erzählung, in der Raum, Zeit und Fortschritt, aber auch ökonomische und ökologische Repräsentation keine klaren Kategorien mehr sind.

Irrationale Sphären

„Animal Spirits ist ein Begriff, den der britische Ökonom John Maynard Keynes 1936 prägte, um den Einfluss menschlicher Emotionen auf die Märkte zu beschreiben. Furcht und Gier beeinflussen einander und erzeugen eine Sphäre der Irrationalität. Die pseudonaturalistische Idee des ‚Survival of the fittest‘ kontrolliert die menschlichen Vorstellungen der Gesellschaft und des Tausches“, so Hito Steyerl.