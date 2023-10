Vergangenes Wochenende LC Villach feierte Erfolge beim 4. Cocoon Lauf Villach & Maria Saal - Zum vierten Mal ging am Sonntag, dem 18. September 2022, der Cocoon-Lauf in Maria Saal über die Bühne. Ausgezeichnete Leistungen gab es dabei auch von den Athleten des LC Villach. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (41 Wörter) #GOODNews © LC Villach

So konnte Lokalmatador Morgan Schusser die fünf Kilometer in 15:42 Minuten vor Fabio Fister vom DSG-Maria Elend für sich entscheiden. Bei den Frauen landete Michaela Zwerger mit einer Zeit von 20:49 Minuten an ausgezeichneter dritter Stelle und gewann ihre Altersklasse klar.