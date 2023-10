Green Deal KWF lud zum Wirtschafts­dialog: "Wandel für Kärntens Wirtschaft" Villach - Der KWF (Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds) lud am Dienstag, dem 20. September 2022, zum fünften Wirtschaftsdialog ins Congress Center Villach. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion wurde über die Herausforderungen der grünen Transformation diskutiert. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (315 Wörter) © Stefan Reichmann

Mit der Agenda des Green Deals soll künftig noch stärker auf eine nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Kärnten gesetzt werden. Der KWF hat beim fünften Wirtschaftsdialogs über das neue Programm informiert und im Rahmen einer Podiumsdiskussion die Herausforderungen der grünen Transformation diskutiert.

© Stefan Reichmann © Stefan Reichmann

Kaiser: “Wir sind mit einem Wandel konfrontiert”

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) betonte in seiner Eröffnungsrede, dass wir uns an einem gesamteuropäischen Wendepunkt befinden. „Wir befinden uns nicht in einer Krise, die einen Anfang und ein Ende hat, sondern sind mit einem Wandel konfrontiert, dem wir offen begegnen müssen. Um diese Herausforderungen zu meistern, ist ein Umdenkprozess notwendig, der auf allen Ebenen – politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich – mitgetragen werden muss“, verdeutlichte Kaiser und appellierte an die Anwesenden, diesen Wandel als Chance zu sehen.

Die Villacher Gemeinderätin Irene Hochstetter-Lackner (SPÖ) betonte, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt unbedingt notwendig sei, um Lösungen auf die gegenwärtigen Herausforderungen zu finden: „Wir müssen uns nicht nur fragen, was wir für die Bürgerinnen und Bürger tun können, sondern auch, wie wir sie mitnehmen können und den Wandel gemeinsam leben.“

Landeshauptmann Peter Kaiser hielt die Eröffnungsrede. © Stefan Reichmann

Ziel ist die Klimaneutralität bis 2050

„Der Europäische Geen Deal wird die bisherigen Produktions- und Verbrauchslinien verändern“, fasste KWF-Vorständin Sandra Venus zusammen und verwies darauf, dass sich die Kärntner Wirtschaft verändern wird. „Die heimischen Leitbetriebe und Forschungseinrichtungen werden einen wichtigen Beitrag leisten. Wir werden auch weiterhin die Innovationsbereitschaft und ökologische Wirtschaftskreisläufe fördern“, betonte die Vorständin. Im Zuge einer Podiumsdiskussion wurde der Frage nachgegangen, welche Chancen und Risiken die durch den Europäischen Green Deal ausgelöste Transformation für Kärntens Wirtschaft mit sich bringen.

Vonseiten des KWF wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein erster Einblick in die neue EU-Förderperiode gegeben, die im Zeichen des Europäischen Green Deals steht und als langfristiges Ziel die Klimaneutralität bis 2050 hat.