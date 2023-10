"Viel Erfolg" Junge ÖVP hat neue Orts­gruppe in Liebenfels Liebenfels - Eine neue JVP-Ortsgruppe wurde kürzlich in Liebenfels gegründet. Der 25-jährige Elias Sandner wurde einstimmig zum Obmann gewählt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (175 Wörter) © JVP Kärnten

Die JVP Liebenfels ist die dritte Ortsgruppe im Bezirk, und somit eine von 19 Neugründungen in der Amtsperiode des Landesobmannes Julian Geier. „Für uns als JVP ist es von großer Bedeutung, dass sich junge Menschen auf allen politischen Ebenen engagieren, den Grundstein dafür legt die kommunalpolitische Mitentscheidung“, so Geier. Er gratuliert dem neuen Team: „Mich freut es sehr, wenn sich junge Menschen bei uns in der JVP engagieren möchten. Ich wünsche Elias und der neu gegründeten Ortsgruppe viel Erfolg bei den anstehenden Aufgaben.“

Elias Sandner einstimmig zum Obmann gewählt

Der frisch gewählte Ortsgruppenobmann Elias Sandner bedankt sich für das Vertrauen, das in ihn gesetzt wurde: “Politik für die Jungen muss auch von jungen Personen gemacht werden – genau dafür steht die JVP Liebenfels in unserer Gemeinde.” Sandner wurde einstimmig zum Obmann der neu gegründeten JVP-Ortsgruppe gewählt. Der Liebenfelser, der seit Februar 2021 im Gemeinderat ist, will sich gemeinsam mit seinem Team für die Jugend in seiner Heimat einsetzen und diese attraktiver gestalten.