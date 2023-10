Vor allem Antibiotika betroffen Viele Arznei­mittel nicht lieferbar: "Muss ich jetzt auf mein Medikament verzichten?" Kärnten - Momentan kommt es in Kärnten zu Lieferengpässen bei einigen Medikamenten. Betroffen sollen vor allem Antibiotika sein. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (357 Wörter) © Polina Tankilevitch/pexels.com

Wer öfters in Apotheken einkaufen geht, dem wird auch aufgefallen sein, dass einige Medikamente momentan nicht erhältlich sind. Vor allem bei Antibiotika soll es einen Lieferengpass geben. “Aber keine Sorge, es gibt so gut wie immer eine Alternative zu dem fehlenden Medikament”, klärt ein Pressesprecher der Apothekerkammer auf.

Mit unter coronabedingte Lieferengpässe

“Zuerst möchte ich klarstellen, dass es derzeit zu keiner besonders dramatischen Situation wegen dem Lieferengpass von Medikamenten kommt. Die Lage ist ähnlich wie in den letzten Jahren, allerdings gibt es pandemiebedingt tatsächlich im Bereich der Antibiotika momentan ein paar Probleme bei der Lieferkette, da diese vor allem in China und Indien produziert werden”, erklärt der Sprecher der Apothekerkammer. Allerdings sollte man sich keine Sorgen machen, dass man plötzlich ohne passende Medizin dastehen müsste, da es ein breites Spektrum an verschiedensten Medikamenten mit dem gleichen Wirkstoff gibt, die man gegen das nicht lieferbare austauschen kann, meint er im Gespräch mit 5 Minuten.

“Lästige Situation”

Eine Mitarbeiterin der Team Sante Oberen Apotheke in Villach erzählt, dass die fehlenden Medikamente zwischenzeitlich schon zu “lästigen Situationen” führen. “Da wirklich viele Antibiotika fehlen, muss man eine Alternative suchen. Im Notfall müssen wir mit dem Arzt besprechen, welchen Wirkstoff wir statt dem aufgeschriebenen geben dürfen”, meint sie. Auch in der Obelisk Apotheke in Klagenfurt fällt der Lieferengpass auf: “Quer durch die Bank sind Sachen bei uns in Kärnten nicht lieferbar, wie beispielsweise das Nasenspray Nasivin. Die Kunden reagieren unterschiedlich auf den Produktrückstand, viele zeigen Verständnis, aber manch einer ist dann schon verärgert, dass er “sein” Medikament nicht bekommen kann.”

Arzneimittelproduktion wieder nach Europa verlagern?

Seitens der Apothekerkammer wird schon länger darauf hingewiesen, dass es besser wäre Arzneiproduktionen wieder direkt nach Europa zu verlagern. Die meisten Antibiotika werden eben außerhalb des EU-Raumes hergestellt. Dadurch kam es auch in der Pandemie zu einem Rückstand der Medikamentengruppe. “Man stelle sich vor, dass gewisse Arzneien nur in Russland produziert werden würden, dann hätten wir jetzt ein großes Problem”, meint der Apothekerkammer-Sprecher.

Hier findest eine Liste der derzeit fehlenden Medikamente.