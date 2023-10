Frostiges Hobby Coole Sache: Die Eisbade­saison startet bald wieder Graz - In Graz gibt es eine ganze Community die einem frostigen Hobby nachgehen: Dem Eisbaden. Bald ist es soweit und die Temperaturen passen für die "coole" Sportart wieder. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (95 Wörter) In der Augartenbucht trifft man sich zum Eisbaden © 5min.at

Am Sonntag, 9. Oktober 2022, startet die Grazer Eisbaden-Community in die heurige Saison. Um 10 Uhr ist Treffpunkt in der Augartenbucht. In dieser Facebook-Gruppe findest du alle Informationen, die du für das eisige Schwimmen benötigst.

Große Community

Lucas Hammerer hat im ersten Lockdown das coole Hobby für dich entdeckt. Dann hat er andere mit seiner Begeisterung für diese Schwimmart angesteckt und seitdem treffen sich verschiedenste Personen, meist sonntags um 10 Uhr, bei der Augartenbucht zum Eisbaden. Die diesjährige Saison startet mit 9. Oktober und geht ungefähr bis April 2023. Warst du schon mal Eisbaden?