Klimabonus Warten auf 500-Euro-Bonus: Wer das Geld wohl erst nächstes Jahr bekommt Steiermark/Österreich - Seit Anfang September wird der 500 Euro Klimabonus ausbezahlt. Viele Menschen warten immer noch auf das Geld. In manchen Fällen könnte sich diese Wartezeit sogar noch ein paar Monate in die Länge ziehen. Das ist der Grund.

500 Euro für Erwachsene, 250 Euro für Kinder – Seit Anfang September wird der Klimabonus an all jene ausbezahlt, die seit mindestens 183 Tagen mit Hauptwohnsitz in Österreich gemeldet sind. Das Geld wird dabei bekanntlich direkt aufs Konto überwiesen oder als Gutschein per Post geliefert. Viele haben den Klimabonus bereits bekommen, andere warten noch sehnsüchtig darauf.

Reihenfolge der Auszahlung

Die Reihenfolge der Auszahlung erfolgt zufällig. So soll eine Bevorzugung vermieden werden. Auch innerhalb einer Familie kann der Bonus deshalb zu unterschiedlichen Zeitpunkten bei den einzelnen Personen ankommen. Mit der Überweisung wurde eine IT-Firma aus Linz beauftragt. Rund 300.000 Überweisungen werden pro Tag durchgeführt.

Diese Personen müssen noch länger warten

Bis spätestens Mitte Oktober soll das Geld in den meisten Fällen bei allen Empfängern ankommen. Doch auch hier könnte es ein paar Ausnahmen geben. Stimmt zum Beispiel die beim Finanzamt gespeicherte Kontonummer nicht, wird es mit der Auszahlung noch etwas länger dauern, berichtet das Ö1-Journal. Betroffene könnten den Klimabonus dann erst Anfang nächsten Jahres erhalten.

Auch manche Babys bekommen das Geld erst später. Denn wer noch keine 183 Tage auf der Welt ist, kann auch noch nicht seit 183 Tagen in Österreich gemeldet sein, so die Begründung. Neugeborene Babys müssen also noch etwas länger auf das Geld warten. War jemand beim ersten Stichtag (2. Juli 2022) noch keine 183 Tage in Österreich gemeldet, bekomme er seinen Klimabonus bei einer zweiten Auszahlungsrunde, heißt es seitens des Klimaministeriums. Stichtag dafür ist der 31. Dezember 2022. Personen, die bis dahin bereits ein halbes Jahr in Österreich gemeldet sind, bekommen ihr Geld dann ab Februar 2023.