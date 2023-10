Tausende Euro Schaden

Auf Firmen­parkplatz: Diebe stahlen technische Geräte aus LKW

Schiefling - Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen 15. und 19. September 2022 gewaltsam in einen LKW ein, der am Firmenparkplatz eines Unternehmens abgestellt war.

