Verkaufen, handeln, tauschen

Villach lädt wieder zum Kinder­flohmarkt am Hans -Gasser-Platz

Villach - Am kommenden Wochenende wird in Villach wieder gefeilscht: Auf dem Hans-Gasser-Platz können am Samstag, 24. September, in der Zeit von 8 bis 13 Uhr Gegenstände aller Art von Kindern für Kinder verkauft und natürlich auch gekauft werden. Insgesamt gibt es 50 Standplätze!

von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (76 Wörter)