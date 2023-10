Türen und Fenster aufgebrochen Tausende Euro Schaden: Diebe brachen in Tankstelle und Betrieb ein Bleiburg - Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht vom 21. auf 22. September 2022 in eine Tankstelle und einen weiteren Betreib ein. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (102 Wörter) © 5min.at

Durch Aufbrechen einer Tür und Einschlagen eines Fensters gelangten die Unbekannten in das Innere der beiden Gebäude. “In den Büroräumlichkeiten wurden sämtliche Behältnisse durchsucht, diverse Handkassen sowie ein Tresor aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld gestohlen”, informiert die Polizei. Die Gesamtschadenssumme beträgt mehrere Tausend Euro.

Update: Weitere Einbrüche

Im Zuge der Erhebungen wurden der PI Bleiburg angezeigt, dass vermutlich dieselben unbekannten Täter gewaltsam in zwei Vereinsobjekte eingebrochen sind und dort ebenfalls sämtliche Behältnisse nach Bargeld durchsuchten. In keinem der beiden Fälle wurden sie fündig, richteten jedoch erheblichen Sachschaden an.