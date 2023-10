Ab 30. September

Angepasster Corona-Impfstoff nun auch in der Steiermark erhältlich

Steiermark/Graz - Am 30. September wird mit dem an die Omikron-Variante BA.4/5 angepassten Impfstoff von BioNTech/Pfizer nun auch der dritte durch die Europäische Arzneimittel-Agentur zugelassene Variantenimpfstoff in der Steiermark starten. Ab nächster Woche werden damit an allen Impfstraßen und in den Impfordinationen der Ärztinnen und Ärzte die neuesten Impfstoffe verfügbar sein.