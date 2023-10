Unterstützung für Lebensretter Leader-Projekt: Villacher Berg­rettung mit neuer Spezial­trage ausgestattet Villach - Eine Trage für jede (Berg)Lage: Bergrettung Kärnten hat ein neues Tragesystem angeschafft, das nun auch mit Hubschrauber-Rettungsdiensten kompatibel ist. Der Ankauf wurde mit Leadermitteln unterstützt. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (284 Wörter) Bernhard Pichler-Koban, Ortsstellenleiter Arnulf Müller, LR Martin Gruber, Landesleiter Otmar Striednig und Stadtrat Christian Pober © Büro LR Gruber/Posch

Die Aufgabe der Kärntner Bergrettung ist es, Verunglückte, Vermisste und in Not geratene Menschen insbesondere im unwegsamen, alpinen Gelände zu helfen, sie zu versorgen, zu bergen und zu retten – und das so schnell wie möglich. „Die Bergrettung ist mit vollem Engagement im Einsatz, es freut mich, dass wir sie dabei nun durch die Anschaffung einer besseren Ausrüstung unterstützen können“, betont Regionalentwicklungsreferent LR Martin Gruber.

Unterstützung für Lebensretter

Seit einigen Jahren arbeitet Bergrettung Kärnten – Ortsstelle Villach verstärkt mit den Hubschrauberteams der ARA Flugrettung („RK1“), ÖAMTC Flugrettung („Christophorus“) sowie der Polizei Kärnten („Libelle“) zusammen. Die Helikopter bringen die Bergretter und ihre Ausrüstung möglichst nahe an den Unfallort, um die Wegstrecken so kurz wie möglich zu halten und damit wertvolle Zeit zu sparen. Das Problem bisher war, dass die Tragesysteme der Bergrettung nicht für den Transport im Helikopter bzw. am Tau ausgelegt waren und daher von den Hubschrauber-Rettungsdiensten abgelehnt werden. Deshalb hat die Bergrettung nun ein Spezialtragesystem um rund 5600 Euro angekauft. „Mit der neuen Rettungstrage können Verunfallte schnell aus unwegsamen Gelände geborgen werden. Das ist nicht nur bei Freizeitunfällen essentiell, sondern auch etwa bei Forstunfällen unerlässlich“, sagt LR Gruber, der den Ankauf mit Leadermitteln in der Höhe von rund 4500 Euro unterstützt hat.

Besonders schwierig waren bisher vor allem Paragleiter-Bergungen auf der Gerlitzen. Auch der neue, sehr steile Prolitzen-MTB-Trails stellte das Bergretter-Team aufgrund der exponierten Lage bisher vor eine Herausforderung, da die Einsatzfahrzeuge den zeitaufwändigeren Weg über oft schlecht passierbare Forststraßen nehmen mussten. Mit dem Transport via Helikopter zumindest in die Nähe des Unfallortes sparen sich die Retter künftig mehr Zeit.